La donna che ha ustionato il marito con l’acido è accusata di tentato omicidio

AGI – Si aggrava la posizione di C. L., 53 anni, che lunedì pomeriggio, per strada a Brindisi, probabilmente durante litigio, ha sfregiato il marito, R. A., 52 anni, versandogli addosso un flacone di acido muriatico. Il magistrato inquirente, il sostituto procuratore Francesco Carluccio, ipotizza per la donna il tentato omicidio aggravato. La modifica del capo di imputazione verrebbe a seguito della constatazione che la donna tenesse con sé nella borsetta il flacone dell’anticorrosivo e lo avrebbe riversato sul marito.

L’aggressione vicino a un supermercato

I coniugi erano usciti di casa per fare la spesa su una Fiat 500.

