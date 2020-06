La doppia missione di Paratici e Nedved sul prossimo mercato della Juve: i dettagli

La Juventus sta provando a chiudere lo scambio Pjanic-Arthur Melo con il Barcellona. Un’operazione importante a livello tecnico ma, in questo caso, soprattutto a livello di bilancio perché, non è un mistero che i due club cerchino delle plusvalenze importanti per i rispettivi bilanci. Uno scambio può aiutare entrambe le società. Miralem Pjanic verrà valutato attorno ai 60 milioni di euro e Arthur Melo, costato 40 milioni, bonus compresi, verrà valutato attorno ai 70 milioni di euro più bonus…. continua a leggere sul sito di riferimento