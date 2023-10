La due giorni di Firenze “Saranno famosi nel vino” apre al gin

La manifestazione si terrà il 3 e 4 dicembre alla Stazione Leopolda

Milano, 8 ott. (askanews) – Da questa seconda edizione in programma alla Stazione Leopolda di Firenze il 3 e 4 dicembre, la manifestazione “Saranno famosi nel vino” ospiterà per la prima volta il gin, dedicando all’antico e dinamico distillato una parte da protagonista con l’iniziativa “Saranno Famosi nel Gin”. La due giorni fiorentina che porta alla ribalta le giovani aziende vitivinicole o le nuove etichette in commercio, propone quest’anno un’area dedicata al gin dove sfileranno in passerella produttori e gin italiani che ambiscono a diventare un cult nei prossimi anni.

Oltre 200 le etichette dei “migliori vini italiani creati nelle ultime cinque vendemmie e le migliori Cantine nate negli ultimi dieci anni”, alle quali si aggiungeranno 40 produttori di gin italiani, selezionati da “Il GINgegnere. Le Cantine coinvolte presenteranno i loro vini in piccoli stand individuali dislocati lungo la Leopolda, così come i produttori di gin, con la possibilità di acquistare le bottiglie.

In una nota, gli organizzatori hanno spiegato che “la manifestazione, destinata a wine lovers, gin lovers, buyers, ristoratori e sommelier, è un vero e proprio talent show del vino e del gin italiano”. Degustazioni che si affiancano ad eccellenze gastronomiche (c’è un’area dedicata al cibo), accompagnate da incontri, premiazioni, corsi e cene che coinvolgono i ristoranti della città e i grandi marchi della moda. Per i veri appassionati anche seminari con degustazioni a tema e un’area forum. Nella giornata di lunedì è previsto l’ingresso gratuito per stampa e operatori.

Ma “la vera novità” della seconda edizione della manifestazione è “Wine & Florence”, “un evento nell’evento nel quale le Cantine partecipanti a ‘Saranno Famosi’ invieranno le bottiglie del loro vino ad alcuni ristoranti fiorentini, che le abbineranno a menù studiati appositamente ed esporranno le bottiglie in vetrina. All’evento esporranno 200 cantine e 20 produttori di eccellenze gastronomiche.