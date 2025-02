La famiglia Bibas denuncia Israele per la morte dei due bambini: Netanyahu non ci ha neanche chiesto scusa

E aspetta il ritorno di Shiri Roma, 21 feb. (askanews) – La famiglia Bibas in un video ha denunciato la “responsabilità di Israele” per la morte dei loro due bambini e ha detto di “aspettare” il ritorno di Shiri. “Stiamo ancora aspettando Shiri e siamo estremamente preoccupati per lei”, ha detto Ofri Bibas Levy, sorella di Yarden Bibas, in un video pubblicato su X dal Forum delle famiglie degli ostaggi e degli scomparsi. Denunciando la “responsabilità di Israele” nella morte dei bambini Ariel e Kfir Bibas, i cui corpi sono stati restituiti ieri, Bibas Levy ha ricordato che lo Stato ebraico si era impegnato a “riportarli a casa vivi”. “Primo ministro Benjamin Netanyahu, non abbiamo nemmeno ricevuto le sue scuse in questi tempi difficili”, ha aggiunto. “Non stiamo cercando vendetta adesso, vogliamo Shiri”.

Lo scambio di accuse tra Israele e Hamas sulla sorte dalla famiglia Bibas continua: Hamas continua a sostenere che i due fratellini e la madre Shiri sono stati uccisi in un raid israeliano che ha distrutto i luogo dove erano tenuti prigionieri , causa questa dell’errore nelle spoglie restituite ieri, non corrispondenti alla giovane madre israeliana. Le forze israeliane, invece, sostengono che gli uomini di Hamas abbiano ucciso Ariel e Kfir Bibas “a mani nude” settimane dopo il loro rapimento, il 7 ottobre 2023. Lo ha detto oggi l’Idf tramite il suo portavoce, Daniel Hagari. “Possiamo confermare che il piccolo Kfir Bibas, di soli 10 mesi, e suo fratello maggiore Ariel, di quattro anni, sono stati entrambi brutalmente assassinati dai terroristi mentre erano tenuti in ostaggio a Gaza non più tardi del novembre 2023. Questi due bambini innocenti sono stati presi in ostaggio vivi, insieme alla loro madre, Shiri, dalla loro casa il 7 ottobre 2023”, ha affermato il portavoce dell’Idf, Daniel Hagari, in un intervento televisivo. “Contrariamente alle bugie di Hamas, Ariel e Kfir non sono stati uccisi in un attacco aereo. Ariel e Kfir Bibas sono stati assassinati a sangue freddo dai terroristi”, ha detto. “I terroristi non hanno sparato ai due bambini, li hanno uccisi a mani nude. In seguito, hanno commesso atti orribili per coprire queste atrocità. Questa valutazione si basa sia sui risultati forensi che sul processo di identificazione, sia sull’intelligence che supporta questi risultati. Abbiamo condiviso questi risultati, intelligence e analisi forensi, con i nostri partner in tutto il mondo in modo che possano verificarli”, ha aggiunto Hagari.