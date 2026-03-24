la-famiglia-ruffini-investe-in-da-vittorio:-socio-al-40%-dei-cerea

Milano, 24 mar. (askanews) – E’ la famiglia Ruffini, legata al marchio del lusso Moncler, il partner che affiancherà la famiglia Cerea nello sviluppo del gruppo dell’alta ristorazione che include il ristorante Da Vittorio, tre stelle Michelin di Brusaporto. I rumors si rincorrevano da mesi e ora è arrivata la conferma. In una nota, infatti, si legge che la famiglia Cerea, fondatrice e guida del gruppo della ristorazione Da Vittorio – Vicook, e Ou(r) group, holding della famiglia Ruffini, annunciano una partnership che prevede l’ingresso di Ou(r) group nelle società operative facenti capo alla famiglia Cerea con una quota del 40%. Il restante 60% resterà in capo alla famiglia Cerea, che in sessant’anni di attività ha reso il ristorante Da Vittorio a Brusaporto uno dei simboli dell’alta cucina italiana.

L’operazione, spiegano, “segna l’incontro tra due famiglie di imprenditori accomunate da una visione di lungo periodo, da una forte identità valoriale e da un approccio che coniuga tradizione, creatività, innovazione e vocazione internazionale”.

Ou(r) group è la holding di investimento della famiglia Ruffini. Guidata dai Ceo Pietro Ruffini, figlio di Remo, e Angelo Facchinetti, detiene investimenti diretti – tra cui La Bottega Collective e, dopo il closing, il gruppo Da Vittorio – e controlla Archive che possiede partecipazioni in The Attico e nell’ambito della ristorazione, in Langosteria e Concettina ai Tre Santi. Il suo compito sarà quello di affiancare la famiglia Cerea “in una nuova fase di sviluppo in Italia e all’estero. Un percorso che ha l’ambizione di rafforzare ulteriormente il posizionamento del gruppo Da Vittorio e che avverrà nel pieno rispetto della sua identità”.

Il gruppo Da Vittorio, nato nel 1966 dalla visione imprenditoriale di Bruna e Vittorio Cerea con l’apertura della prima insegna a Bergamo, oggi comprende società che operano in diverse aree di business nel settore dell’alta gastronomia. TRa le principali attività troviamo i ristoranti stellati Da Vittorio, i ristoranti casual dining DaV, i Café, il DaV Pastry Lab, la Pasticceria Cavour 1880, gli shop Da Vittorio Selection, oltre alle attivita di ristorazione esterna, ristorazione collettiva, consulenze, l’hôtellerie e Vicook.

“L’alleanza con la famiglia Cerea nasce da una profonda sintonia imprenditoriale. Da Vittorio rappresenta una straordinaria storia familiare che ha trasformato la maestria gastronomica italiana in un modello consolidato e affermato internazionalmente – ha commentato Pietro Ruffini, amministratore delegato di Ou(r) group – La partnership nasce dalla volontà di costruire insieme un percorso di lungo termine, preservando l’autenticità e i valori che da sempre contraddistinguono questo grande gruppo”.

“Abbiamo scelto di aprire il capitale a Ou(r) group perché riconosciamo nella famiglia Ruffini un partner con cui condividiamo principi, visione e ambizione – ha commentato la famiglia Cerea – Per noi è fondamentale continuare a crescere restando fedeli alla nostra storia e al nostro modo di fare impresa e di innovare. Questa partnership rappresenta un passo importante per rafforzare la nostra presenza internazionale e affrontare le sfide future con un alleato solido e orientato al lungo periodo”.