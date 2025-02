La Fanfara dei Bersaglieri aprirà la Napoli City Half Marathon

Venerdì 21 all’Expo, domenica 23 gara con 7.000 iscritti

Roma, 15 feb. (askanews) – Sarà il Canto degli italiani della Fanfara dei Bersaglieri a salutare venerdì 21 febbraio, alle ore 15, la cerimonia d’apertura dell’Expo alla Mostra d’Oltremare, che aprirà l’edizione 2025 della Napoli City Half Marathon, edizione record con oltre settemila partecipanti al via della mezza maratona. La Fanfara aprirà non solo l’Expo ma si esibirà domenica suonando l’inno di Mameli sotto l’arco di partenza per poi lasciare spazio ai runners con il caratteristico passo del bersagliere.

Le esibizioni della Fanfara durante la tre giorni della Napoli City Half Marathon rientrano ormai nel connubio consolidato tra Napoli Running ed Esercito Italiano. Esercito che non solo sarà in gara con i suoi runners ma darà anche un grande supporto con la Brigata bersaglieri “Garibaldi” che interviene con uomini e mezzi per sostenere lo sforzo dell’organizzazione della gara. Un’amicizia e una collaborazione che dura nel tempo con l’appuntamento della XXII edizione della Flik Flok si svolgerà il 10, 11 e 12 ottobre 2025. Quest’anno contestualmente sarà celebrato il 50 anniversario della costituzione della Brigata “Garibaldi”.

La Fanfara, diretta dal Sergente Maggiore Capo Francesco Malandrino, sarà una fanfara di formazione del 1° Reggimento bersaglieri di Cosenza con elementi del 7° Reggimento bersaglieri di Altamura. Oltre all’esibizione del Canto degli italiani all’apertura dell’Expo di venerdì 21 e poco prima della partenza della gara domenica 23, le note risuoneranno nella Mostra d’Oltremare prima della gara quando saranno intrattenuti atleti e visitatori con tipici brani bersagliereschi e della tradizione napoletana. Presentato anche un brano scritto dal maestro Malandrino e dedicato all’Amerigo Vespucci. Brano che la Fanfara ha presentato in anteprima in occasione della tappa di Jedda della nave scuola della Marina Militare.

Tanta musica anche il sabato 22 con l’esibizione di PegaOnda, che al ritmo di Samba reggae, Samba afrò e Afoxé, porterà i piccoli partecipanti alla Family Run&Friends verso la linea di partenza assieme al tesimonial di Laureus Boris Becker. PegaOnda, prima scuola di Samba della città di Napoli, con la sua formazione di tamburi, sarà poi presente domenica sul percorso all’altezza di Rotonda Diaz per dare il ritmo di gara ai partecipanti alla Napoli City Half Marathon.