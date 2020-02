La fantastica signora Maisel 3 su Prime Video, dal 7 febbraio in lingua italiana

Già disponibile in inglese da un paio di mesi, La fantastica signora Maisel 3 è finalmente disponibile anche doppiata in italiano. Negli otto episodi, la protagonista Midge parte per un tour. La serie Tv, creata da Amy Sherman-Palladino, la mente geniale dietro il successo di Una mamma per amica, è uno dei titoli più apprezzati di Amazon Prime Video e dal 7 febbraio 2020 è disponibile per la visione sia in lingua originale che in italiano.

La fantastica signora Maisel 3 su Prime Video: la trama della terza stagione

La storia inizia a New York nel 1958. Midge Maisels è una semplice ragazza ebrea che vive come ha sempre sognato, fra marito, figli ed eleganti cene per lo Yom Kippur nella loro casa nell’Upper West Side. Le cose per lei stanno per cambiare. Dopo aver scoperto il tradimento del marito Joel, Midge lo lascia. Una sera si ubriaca e improvvisa uno spettacolo di cabaret sulla fine del suo matrimonio che entusiasma il pubblico. Midge decide così di passare dall’essere una casalinga ad attrice di cabaret, una bizzarria per tutti ma non per lei.

Nella terza stagione, Midge e Susie scoprono che la vita in tour con Shy è favolosa, ma anche frustrante. Tra una prova e l’altra, imparano una lezione sul mondo dello spettacolo che non dimenticheranno mai. A New York, Joel fatica a sostenere Midge e, nel contempo, inseguire i propri sogni. Abe intraprende una nuova missione e Rose si accorge di avere doti innate.

La fantastica signora Maisel 3: il cast della terza stagione

Nel cast de La fantastica signora Maisel 3 ritroviamo Rachel Brosnahan nei panni di Miriam “Midge” Maisel; Michael Zegen è Joel Maisel; Alex Borstein interpreta Susie Myerson; Tony Shalhoub è Abe Weissman; Marin Hinkle è Rose Weissman. Sono tre le new entry della stagione. Sterling K. Brown (This Is Us) interpreta Reggie, il severo e intransigente manager di Shy Baldwin; Liza Weil (Una mamma per amica) ricopre il ruolo di Carole, musicista dell’entourage di Shy Baldwin e farà amicizia con Midge; Stephanie Hsu nei panni di Mei, donna energica e volitiva che darà una mano a Joel con il suo nuovo locale a Chinatown.

