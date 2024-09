La farmacia del presente proiettata al futuro protagonista a Pharmexpo

NAPOLI – Il valore socio economico della farmacia oggi e le sfide di domani protagonisti della XVI edizione di Pharmexpo, il salone dell’industria farmaceutica – l’unica manifestazione b2b del Centro-Sud Italia dedicata al settore che mette in contatto farmacisti, medici e operatori con le aziende – in programma il 25, 26 e 27 ottobre alla Mostra d’Oltremare di Napoli (viale Kennedy, 52). La fiera, organizzata da Progecta in collaborazione con l’ordine dei Farmacisti e con Federfarma, si estende su un’area espositiva di 7.500 mq con 250 primarie aziende di prodotti farmaceutici, cosmetici, sanitari, naturali, dietetici.

NEGOZI CHIUDONO? FARMACIE E PARAFARMACIE IN CONTROTENDENZA

Alla base del successo della manifestazione il dato che attesta come, nella generale desertificazione commerciale, farmacie e parafarmacie sono controtendenza con +12,4% nei centri storici ed il comune sentire che i servizi di prossimità legati alla salute restano centrali. In questo scenario la Campania è sul podio delle Regioni per quanto attiene la farmacia dei servizi: sul territorio regionale le diverse attività di telemedicina sono già una realtà. Tra le prestazioni diagnostiche disponibili nelle farmacie campane aderenti: la spirometria, la registrazione holter ECG, l’ettrocardiografia digitale, l’holter pressorio. E sempre in Campania sono 167 le farmacie che apriranno nei prossimi mesi.

LA PREVENZIONE INIZIA IN FARMACIA

Tra i focus principali dell’edizione 2024 di Pharmexpo le campagne di prevenzione promosse in farmacia, la corretta nutrizione, gli integratori, il boom dei prodotti aproteici, la finanza e lo sviluppo per la crescita delle farmacie. Si conferma poi Enjoy Gluten Free, evento contestuale alla fiera con sessioni di cucina e degustazioni di prodotti. Tra i convegni in programma quelli incentrati su alimentazione, stili di vita ed ambiente e sul conto economico della farmacia, ovvero l’istantanea che riepiloga i ricavi, i costi e le spese sostenute dal farmacista.

“PROSSIMA EDIZIONE SI CANDIDA AD ESSERE UN SUCCESSO”

“Con le presenze espositive delle maggiori aziende del settore già confermate, la prossima edizione di Pharmexpo – le parole del patron di Progecta Angioletto de Negri – si candida ad essere un successo. E’ un fiore all’occhiello dell’arte creativa di Progecta, in questo senso sempre più trainante per la crescita economica di Napoli, della Campania, del Sud e dell’Italia. Pharmexpo è per noi la seconda delle sei fiere create nell’arco dei circa trent’anni di attività. E se si considerano i numeri e i riscontri positivi si posiziona dopo Bmt, la Borsa Mediterranea del Turismo, storico volano di lustro e business nel Mediterraneo“.

Tutte le informazioni sul salone dell’industria farmaceutica al link www.pharmexpo.it.

