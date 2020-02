La Farnesina ha smentito la ripresa di alcuni voli diretti Italia-Cina

Il timore del contagio da coronavirus ha coinvolto anche il sistema dei trasporti tra Italia e Cina, diventato oggi un fattore di attrito tra i due Paesi dopo la notizia pubblicata dall’agenzia Xinhua di un accordo per la ripresa temporanea di alcuni voli diretti, a cui ha fatto seguito la smentita del ministero degli Esteri italiano.

Il trasporto aereo tra Italia e Cina conta 56 collegamenti aerei settimanali. A metà gennaio erano stati pressoché triplicati, in virtù di un accordo firmato a Pechino tra l’Enac e l’ente per l’aviazione civile cinese (la Civil Aviation Administration of China), per lo sviluppo del trasporto aereo tra i due Paesi.

