La fase 2 al via tra regioni blindate e città di confine

Regioni ‘blindate’ e città di confine, la Fase 2 rischia di diventare una complessa gimkana tra blocchi e divieti amministrativi. Sono infatti molte le demarcazioni create dalla nuova burocrazia del confinamento che di fatto interrompono rapporti commerciali e personali per una manciata di chilometri.

Da lunedì gli spostamenti da regione a regione infatti sono consentiti solo per motivi lavorativi, di salute, per urgenze e per il ritorno alle residenze; pollice verso invece per le visite ai familiari, anche se distanti pochi chilometri, la spesa, le attività sportive individuali quali i giri in bicicletta, nel caso ciò significhi valicare la fatidica ‘linea di frontiera’.

