La Spagna prevede di allentare progressivamente le misure restrittive anti-coronavirus, con riaperture ‘asimmetriche’ in quattro fasi, a seconda delle zone, fino alla fine di giugno, quando si spera che il Paese entrerà in una “nuova normalita’”. Il premier, Pedro Sanchez, ha spiegato che per allora dovrebbe essere completato il piano secondo cui ognuna delle fasi durerà circa due settimane. Alla fine di giugno, l’intero Paese potrà entrare “nella nuova normalità se l’evoluzione della pandemia sarà sotto controllo in tutti i territori”.

Le prime a ripartire saranno le isole (Canarie e Baleari) e le zone rurali, poi toccherà alle città,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo La Fase 2 “asimmetrica” della Spagna proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento