La Fed alza i tassi di interesse dello 0,25% e segnala che è vicina al picco

Fomc: “Potrebbe servire qualche inasprimento addizionale”

Roma, 22 mar. (askanews) – La Federal Reserve ha deciso un nuovo aumento dei tassi di interesse negli Usa, limitandosi nuovamente a 25 punti base con cui il riferimento sui fed funds sale a una forchetta del 4,75-5%. Il comunicato diffuso al termine del direttorio (Fomc) afferma inoltre che “un qualche inasprimento addizionale della linea potrebbe essere appropriato, per raggiungere un livello di politica monetaria sufficientemente restrittivo da far tornare l’inflazione al 2% nel corso del tempo”. La Federal Reserve ha inoltre ritoccato al ribasso le previsioni di crescita economica degli Usa su quest’anno e il prossimo: ora per il 2023 prevede una espansione dello 0,4%, cui dovrebbe seguire un più 1,2% nel 2024. Il dato del 2025 è stato all’opposto ritoccato a rialzo all’1,9%. Contestualmente la Fed ha rivisto al rialzo le previsioni di inflazione di quest’anno al 3,3%, mentre ha confermato quelle sul 2024 al 2,5% e quelle sul 2025 2,1%. Lo scorso dicembre la Fed prevedeva una crescita 2023 allo 0,5%, sul 2024 l’1,6% e sul 2025 all’1,8%; per l’inflazione stimava 3,1% quest’anno.

