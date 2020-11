AGI – Decidere cosa fare con la Federal Reserve di Jerome Powell non è certo il primo nodo che il neo eletto presidente Usa, Joe Biden, dovrà sciogliere quando s’insedierà alla Casa Bianca a gennaio, ma sicuramente nel primo anno di carica la sua amministrazione dovrà valutare se Powell abbia guadagnato abbastanza credibilità tra i democratici per riconfermarlo presidente.

Non solo. Biden dovrà anche soppesare se ci sono le condizioni per un più ampio cambiamento all’interno del direttivo della Fed, anche in vista della sua capacità di implementare o comunque di integrare nella sua politica monetaria i più importanti obiettivi economici del suo partito,

L’articolo La Fed nell’era di Biden. Che ne sarà di Jerome Powell? proviene da Notiziedi.

