La Federal Reserve ha lanciato l’allarme occupazione 

AGI – “Le disparità economiche che erano già troppo ampie si sono ulteriormente allargate” con la pandemia. Lo ha detto il presidente della Fed, Jerome Powell, parlando all’Economic Club di New York, ed evidenziando che i “rischi per l’economia Usa restano orientati al ribasso”. Powell, in videoconferenza, ha lanciato un accorato ‘allarme lavoro’ e Wall Street, nell’immediato, ha reagito positivamente, passando da negativa a positiva. Tuttavia alla lunga sui listini Usa, i tecnologici hanno agito da freno, in particolare Tesla che cala di oltre il 5%, Cisco a -2,6% e anche Amazon giù di circa mezzo punto. Al termine della giornata i listini di New York si prendono una pausa,

