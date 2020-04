ROMA (ITALPRESS) – La Federbasket ha dichiarato conclusa la serie A di basket 2019-2020 a causa dell’emergenza coronavirus. In precedenza, la stessa sorte era toccata anche alla serie A2 maschile e nei giorni scorsi anche ai campionati di A1 e A2 femminile e tutti i campionati regionali e nazionali dilettanti.

“Il presidente della federazione italiana pallacanestro Giovanni Petrucci, considerata la determinazione della LBA di demandare ogni e qualsivoglia decisione in merito alla chiusura

anticipata della stagione 2019/2020 e sentito per le vie brevi il consiglio federale, dichiara concluso il campionato di serie A. Tale decisione e’ stata presa a seguito della perdurante emergenza epidemiologica da COVID-19 su tutto il territorio nazionale” si legge in una nota.

L’articolo La Federbasket dichiara conclusa la Serie A 2019-2020 proviene da Notiziedi.

