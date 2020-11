La fiera dell’assurdo: Napoli trattato come se fosse la Juve di Calciopoli! Pistocchi fa riflettere…

Maurizio Pistocchi, noto giornalista di Sportmediaset, è intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss e ha rilasciato le seguenti dichiarazioni riprese dalla nostra redazione. L’argomento, manco a dirlo, è la sentenza della corte d’appello federale che vede, ancora una volta, il Napoli soccombere davanti al giuduce. Queste le considerazioni di Pistocchi:

“La Federazione non consente al Napoli di giocare la partita per evitare di avere un precedente. Le parole di Sandulli però, devo dire, mi stupiscono. Secondo il giudice il Napoli è andato contro i principi della lealtà sportiva. Ecco – prosegue Pistocchi – questa è un’affermazione molto grave. Forse solo durante Calciopoli sono stati usati termini come questi, mai visto niente di simile in tutta la mia carriera di giornalista. Il Napoli deve agire di conseguenza”.

