La FIGC chiede l’1% delle scommesse. Si crea il fondo “salva calcio”

​La FIGC, in vista di una futura ripresa, si è mossa per riorganizzare il mondo del pallone e per evitare che la crisi derivante dalla pandemia vada a gravare eccessivamente sul sistema calcio. Il fondo “salva calcio”: è questa una delle proposte che la Federcalcio ha inviato venerdì al governo per far fronte all’emergenza. Nella giornata di ieri, il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina ha disegnato meglio i contorni del progetto che dovrebbe offrire un paracadute per le realtà più… continua a leggere sul sito di riferimento