La FIGC risponde alle critiche: “Nessuna norma esonera dal pagamento degli stipendi”

La FIGC ha diramato un comunicato ufficiale in merito alle recenti notizie, divulgate da alcuni organi di stampa, relative alla questione degli stipendi che le società di calcio dovrebbero versare in favore dei tesserati. “In riferimento ricostruzioni imprecise e incomplete riportate su alcuni organi di informazione in merito alle decisioni assunte dal consiglio federale sulle Licenze Nazionali per la stagione 2020/2021”. “Non è stata approvata alcuna norma che esoneri le società dal pagamento… continua a leggere sul sito di riferimento