La figlia di Galeazzi: “Mi perdeva in discoteca, ci amavamo. Da Mara Venier nemmeno un messaggio quando è morto”

ROMA – Gian Piero Galeazzi morì il 12 novembre 2021. “Quel numero lo ha perseguitato per tutta la vita. Si era sposato il 12, laureato il 12, il papà era morto il 12, mio fratello era nato il 12. Lui è mancato il 12 alle 12”. La figlia, Susanna Galeazzi, giornalista e conduttrice tv, racconta Bisteccone in un’intervista al Corriere della Sera. Tra aneddoti tenerissimi e racconti di un mondo che non c’è più.

“Ogni tanto mi perdeva. Una sera, in Costa Smeralda, a otto anni, mi ritrovai a ballare con Fabio Testi e Stefano Tacconi. Mi riportarono a casa loro. Un’altra volta toccò a Simona Ventura e Stefano Bettarini”. Portava il cane in giardino, poi tornava solo col guinzaglio: “Ah, ma non torna su da solo?”.

“Una mattina, in hotel a Ischia, scendemmo per colazione. Ci raggiunse al tavolo un omone, così appariva ai miei occhi di bambina. Parlarono di tennis, di champagne. Ci guardavano tutti. Dopo scoprii che era Platini”. A Ponza “andavamo a mangiare da Gigi Proietti. In disparte, assorto, Vittorio Gassman guardava il tramonto”.La festa negli spogliatoi del Napoli per lo scudetto del 10 maggio 1987: “Nessun giornalista ci era mai entrato, ma papà era amico del custode, si fece dare le chiavi e chiuse la porta da dentro. Passò il microfono a Maradona che improvvisò le interviste ai compagni. Lui e Diego erano molto amici, quando papà era a Napoli andavano insieme a cene e feste. Quella diretta finì con la famosa secchiata d’acqua sulla camicia celeste”.Galeazzi arrivò a pesare oltre 160 chili: “Dopo i 45 anni, da quando fece Domenica In. Cenava tardi, mangiava troppo. A casa ci siamo inventati di tutto per tenerlo a freno. Comprai un maialino che si metteva a piangere quando aprivi il frigo. Lo sentivamo anche alle due di notte”. “Una mattina, al Foro Italico, mangiò 12 cornetti. Una volta divorò 5 piatti da portata di risotto al Castelmagno. Andava a Parigi per le famose polpettine di Claudia Cardinale”.A Domenica In faceva il giullare, a 90° Minuto non la presero bene. “Il direttore Marino Bartoletti si arrabbiò. Non lo ha mai amato, ogni pretesto era buono per puntare il dito”. Mara Venier? “Papà le voleva molto bene, lei pure, credo, almeno finché hanno lavorato insieme. Poi non lo ha rispettato. Quando è morto non ci ha mandato nemmeno un messaggio”.

