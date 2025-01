La figlia di Gisele Pelicot: “Mio padre un uomo pericoloso, dovrebbe morire in prigione”

BOLOGNA – Ha definito suo padre “un uomo pericoloso” e ha aggiunto anche che “dovrebbe morire in prigione”. A parlare così, in un’intervista radio alla Bcc (durante il programma Today) è stata la figlia di Gisèle Pelicot, Caroline Darian. La donna ha 46 anni ed è la figlia di Gisele e di Dominique Pelicot, l’uomo condannato in Francia (a 20 anni di carcere) per aver fatto violentare la moglie da almeno 50 uomini, anch’essi condannati. Per dieci anni l’ha drogata e poi l’ha filmata, priva di sensi, mentre viene violentata nel suo stesso letto da lui e da decine di estranei, di età compresa tra 22 e 71 anni.

Nell’intervista, Caroline Darian ha raccontato che è stata la madre a raccontarle l’incubo: la rivelazione arrivò una sera di novembre del 2020, quando la madre le telefonò e le disse che aveva scoperto che il marito Dominique “l’aveva drogata per circa 10 anni in modo che uomini diversi potessero violentarla”. La giovane dice: “In quel momento ho perso la mia vita e il mio futuro, ho perso quella che era una vita normale. Ricordo che ho gridato, pianto, l’ho anche insultato, è stato come un terremoto. Uno tsunami”.

