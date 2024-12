Fragole, mirtilli, more e lamponi con forti incrementi di mercato

Roma, 26 dic. (askanews) – La filiera del Berry protagonista a Macfrut 2025. L’edizione numero 42 della fiera della filiera internazionale dell’ortofrutta, in programma da martedì 6 a giovedì 8 maggio al Rimini Expo Centre, riserverà un’apposita Berry Area dedicata ai piccoli frutti con uno spazio eventi, un’area espositori e percorsi di business riservati alle aziende. A realizzarla è Ncx Drahorad in collaborazione con Macfrut.

Da tempo Macfrut ha posto l’attenzione ai berries. Nell’edizione 2023 il mirtillo era stato scelto quale prodotto simbolo della fiera, più di recente gli ha dedicato una videolezione della Macfrut Academy con un focus specifico sulla filiera dei Paesi del Mediterraneo. Il motivo di questo interesse è semplice: i berries a livello globale coinvolgono un mercato di oltre 40 miliardi di dollari in un percorso di crescita che interessa tutte le categorie. Prima di tutto la fragola, che “pesa” per oltre la metà dei berries, la cui crescita produttiva a livello mondiale nell’ultimo decennio è stata del 28%.

Ancora più marcato l’incremento del mirtillo che in un decennio ha registrato un vero e proprio boom delle superfici (+128%), dai 115mila ettari del 2014 ai 262mila del 2023. E ancora, le more con un +6,2% nei consumi annui e i lamponi capaci di quadruplicare in dieci anni la produzione arrivata a 150mila tonnellate.

“È in questo scenario che si inserisce la Berry Area di Macfrut 2025, la prima completamente dedicata ai piccoli frutti all’interno della fiera – spiega Thomas Drahorad, Presidente di Ncx – In sinergia con la tipologia di fiera che caratterizza Macfrut, l’intento è proprio quello di presentare la filiera dei berries con un’area riservata agli espositori, accompagnata da un programma di incontri ed eventi sui piccoli frutti. A pochi giorni dal lancio della Berry Area hanno già confermato la loro presenza primarie aziende di tutta la filiera”.

La Berry Area sarà strutturata in due parti: una zona eventi chiamata Berry Show, che darà spazio a speech tenuti da esperti, integrata con un’area espositiva; Berry Route che conduce il visitatore in un percorso lungo le aziende di berries dislocate in varie parti della fiera.