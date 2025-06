la-film-commission-regione-campania-celebra-i-primi-20-anni

Le iniziative presentate ai ”Nastri d’Argento Grandi Serie” di Napoli

In occasione della quinta edizione a Napoli dei ”Nastri d’Argento Grandi Serie”, evento dei Giornalisti Cinematografici Italiani, sono iniziate le attività che celebrano i 20 anni della Film Commission Regione Campania.

Tante le iniziative proposte nel corso della cerimonia di premiazione a Villa Pignatelli, organizzata dal SNGCI con la collaborazione della FCRC e il sostegno del MiC – Direzione Generale Cinema e audiovisivo (e di partner istituzionali come il main sponsor SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, Nuovo Imaie e Fondazione Nobis).

A partire dall’istituzione di un “Nastro d’Argento” speciale, istituito per il ventennale della FCRC che la presidente Titta Fiore ha consegnato all’attore Salvatore Esposito (foto Matteo Mignani /SNGCI), grande protagonista della serialità made in Napoli, premiato per il suo “Piedone”, miniserie Tv di successo che, tra i suoi meriti, ha quello di aver rilanciato uno dei personaggi più iconici ed amati dell’indimenticato Bud Spencer.

Sempre a Villa Pignatelli, la Fondazione in house della Regione Campania ha proiettato in anteprima il suo nuovo video istituzionale, un racconto per immagini di 20 anni di accoglienza e sostegno a circa 2.000 titoli, tra film (anche internazionali), serie tv di grande successo, documentari, pubblicità e cortometraggi.

Il video presenta 20 aree tematiche, per quanti sono gli anni di attività della FCRC e per quanto il territorio è in grado di offrire al racconto audiovisivo. Nel corso della serata il pubblico ha, inoltre, potuto interagire con dei monitor montati su totem e giocare con le clip di film e serie televisive, il tutto attraverso l’app Phlay, realizzata da Emotricon e già utilizzata per l’esperienza interattiva Let’s Movie disponibile sul sito della FCRC.

“La nuova esperienza interattiva della FCRC, “Campania scenes to explore” – aggiunge Maurizio Gemma, direttore FCRC – consentirà di navigare tra i numerosi titoli girati nella regione e di creare dei trailers personalizzati combinando sequenze dei film e delle serie raccolti in quattro aree tematiche: drama, comedy, action e love”.

La Villa Pignatelli (Museo Diego Aragona Cortes) che ha ospitato l’evento è stata proposta, così come tanti altri preziosi siti del patrimonio della regione Campania, come scenario dalla Film Commission Regione Campania per numerosi film e popolari serie televisive.

Tra i vari progetti qui realizzati vale la pena ricordare “L’amore che guarisce”, film TV di Giacomo Campiotti, “Il giovane favoloso” di Mario Martone, “Il Commissario Ricciardi”, dove è stata ambientata la dimora di Livia, e più recentemente “Questi Fantasmi!”, tratto dall’omonima opera di Eduardo De Filippo diretto da Alessandro Gassman e interpretato da Anna Foglietta e Massimiliano Gallo, anch’esso premiato da Laura Delli Colli con il Nastro d’Argento per la categoria “miglior Film TV”.

Premiati anche il regista, i produttori Rai Fiction, Roberto Sessa (Picomedia), il protagonista Massimiliano Gallo (tre premi da protagonista sui tre film tratti da Eduardo) che, in rappresentanza del cast, lo ha ritirato con Alessio Lapice applauditissimo anche per i suoi ruoli in “Imma Tataranni – Sostituto procuratore” con la regia di Francesco Amato e ne “La vita che volevi” creata e scritta da Ivan Cotroneo e Monica Rametta.