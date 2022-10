La finanza portata dei giovani, Lusardi: “Il mese dell’educazione finanziaria va avanti tutto l’anno”

ROMA – Più di 850 iniziative per portare l’educazione finanziaria nelle scuole, nei luoghi di lavoro e tra le persone. Ottobre, il mese dell’educazione finanziaria, si sta per chiudere. Ma prosegue l’impegno di far conoscere il linguaggio della finanza a tutti, anche a chi si sente lontano da questo mondo.Sul portale ‘Quello che conta’, nato nel 2018, sono riportate tutte le iniziative organizzate in occasione del mese, ma non solo. “Il mese dura tutto l’anno. Non deve essere visto come il momento in cui si svolgono le iniziative, ma quello in cui iniziano le iniziative che continuano nel futuro- ha sottolineato alla Dire Annamaria Lusardi, direttrice del Comitato interministeriale per l’educazione finanziaria- con il mese apriamo una porta, piantiamo dei semi che poi daranno frutti nel futuro”.

“INDICAZIONI CHIARE PER TUTTI”

Lusardi ha spiegato che il portale “fornisce una serie di indicazioni utili per tutti. È semplice e rigoroso. Speriamo che tanti possano utilizzarlo e consultarlo quando prendono decisioni finanziarie”. A partire dai giovani, ai quali sono dedicate tantissime iniziative. “Stiamo lavorando con tante università che sono centri di eccellenza e che ci aiutano a portare avanti questa iniziativa- ha detto ancora Lusardi alla Dire- siamo andati nelle scuole, sul posto di lavoro, e abbiamo organizzato iniziative mirate a specifici gruppi come donne o anziani”.

L’ANNO PROSSIMO FOCUS SUI PICCOLI IMPRENDITORI

Il prossimo anno, il focus delle iniziative saranno i piccoli imprenditori. Ma in questa campagna di divulgazione, anche i media fanno la loro parte. Per questo la Dire sosterrà le iniziative del mese dell’educazione finanziaria e il portale ‘Quello che conta’. “Le decisioni finanziarie sono importanti per tutti, e oggi per decidere bene dobbiamo avere queste conoscenze di base”.

