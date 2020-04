La «fine» di Uomini e donne è Gemma che consola Giovanna davanti a un caffè | Video Witty tv

La “fine» di Uomini e donne è Gemma che consola Giovanna davanti a un caffè. Come segnalato dalla grafica, infatti, la puntata di oggi, mercoledì 22 aprile 2020, si è chiusa con la Galgani che, nota per le sue disavventure d’amore nel programma, ha sostenuto la Abate perché turbata dal collegamento col corteggiatore Sammy Hassan. Un nuovo finale in versione mai vista per il pubblico a casa e che sembra portare il dating show di Canale 5 verso una sostanziale e formale unificazione del Trono Over e del Trono Classico. Ecco il video da Witty tv e Mediaset Play.

