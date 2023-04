La fintech iBanFirst continua la sua crescita (+72,2% in 4 anni) e rinnova la sua identità

In un anno in Italia, oltre 100 nuovi clienti con transazioni per oltre 100 milioni di euro

Roma, 6 apr. (askanews) – iBanFirst, fornitore globale di servizi finanziari che offre alle PMI soluzioni su misura per la gestione di incassi e pagamenti internazionali, continua anche quest’anno la sua ipercrescita – +72,7% in media ogni anno tra il 2018 e la fine del 2022 – e annuncia una nuova brand identity per riflettere al meglio l’ambizione di essere il punto di riferimento per i pagamenti internazionali B2B di nuova generazione. Presente in 10 Paesi europei, dopo l’ultima aggiunta del Regno Unito con l’acquisizione di Cornhill, e con oltre 350 dipendenti, iBanFirst punta ora a diventare l’alternativa numero uno per tutte le aziende che effettuano pagamenti internazionali.

Circa una anno fa l’ingresso in Italia: 15 assunzioni, oltre 100 clienti. Il traguardo arriva a distanza di quasi un anno dall’annuncio dell’ingresso sul mercato italiano, dove iBanFirst è riuscita ad espandere il proprio business attirando oltre 100 nuovi clienti. Recentemente, la fintech ha aperto la propria sede italiana a Milano, dove attualmente operano 15 specialisti. L’obiettivo è arrivare a quota 30 entro il 2024. In Italia il volume di transazioni nell’arco di un anno è stato di oltre 100 milioni di euro.

Michele Sansone, Country Manager di iBanFirst in Italia ha dichiarato: “Ormai anche in Italia il tema della digitalizzazione non ha più confini. Anche l’operatività delle nostre PMI verrà sempre più semplificata dall’ausilio del digitale che velocizza gli interi processi, abbattendo i costi fissi. Con iBanFirst siamo riusciti a intercettare questo trend nel mercato, annullando l’operatività spesso macchinosa della sala cambi e portando ai nostri clienti un vantaggio in termini di tempo e costi, operando in piena trasparenza”.

La nuova immagine aziendale, più audace e potente, abbraccia il suo nuovo posizionamento. Il nuovo sito web, il logo rinnovato e la nuova combinazione di colori nero e viola simboleggiano la potenza e l’audacia del gruppo, che ora genera un volume di transazioni mensili pari a 1,4 miliardi di euro ed è appena stato inserito dal Financial Times tra le aziende a più rapida crescita in Europa (FT 1000) per il quarto anno consecutivo. iBanFirst ha adottato anche un nuovo motto “Trust beyond borders”.

In un momento in cui le incertezze economiche e i rischi valutari non sono mai stati così grandi per le aziende coinvolte nel commercio internazionale, iBanFirst rivela il suo principale punto di forza: affermarsi con successo come partner di fiducia per migliaia di aziende, combinando la potenza della sua piattaforma con l’esperienza dei migliori specialisti FX. Uno studio esclusivo di Bain dimostra che iBanFirst ha uno dei punteggi di soddisfazione e raccomandazione più alti della sua categoria (NPS di 63).

Pierre-Antoine Dusoulier, CEO e fondatore di iBanFirst, ha dichiarato: “In meno di 10 anni, iBanFirst ha dimostrato che è possibile reinventare i servizi di pagamento internazionali a disposizione delle imprese. Investendo oltre il 20% del proprio budget annuale in tecnologia, iBanFirst ha creato un’interfaccia potente e intuitiva e ha sviluppato un ecosistema unico con banche di primo livello per affermarsi come alleato fidato di CEO e CFO. Oggi, la nuova brand identity riflette il nostro nuovo profilo di leadership e le nostre ambizioni. Il mercato internazionale dei pagamenti ha visto un cambiamento storico negli ultimi anni. Questo è solo l’inizio. Abbiamo tutte le carte in regola per diventare la prima alternativa europea per i pagamenti transfrontalieri B2B”.

continua a leggere sul sito di riferimento