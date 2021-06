GENOVA – La Fiom di Genova chiede al presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, la restituzione della felpa regalata anni fa dopo una manifestazione per chiedere il rispetto dell’accordo di programma sullo stabilimento ex Ilva di Cornigliano. “Per noi, la felpa della Fiom non è solo una felpa, ma un simbolo equivalente ad una bandiera- spiega il sindacato, in una lettera inviata al governatore- in questi giorni sono apparse sue improvvide, gratuite e anche gravi dichiarazioni nei confronti della Fiom, dei suoi 6.000 iscritti e dei lavoratori. Le confessiamo che ci siamo domandati il perché e l’unica risposta che ci siamo dati è un’esigenza elettorale per sviluppare il suo piccolo partito”.

La reazione della Fiom è piccata: “Le sue dichiarazioni non meritano una nostra risposta, tuttavia è evidente che hanno fatto venire meno l’unità dialettica tra opposti e con rammarico dobbiamo constatare che restano solo gli opposti. Pertanto, siamo per cortesia a chiederle di restituirci la felpa della Fiom, ci dica lei quando e dove”.

LEGGI ANCHE: Ex Ilva, sciopero e corteo a Genova: bloccata la ‘Guido rossa’

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo La Fiom di Genova chiede a Toti di restituire la felpa: “Dichiarazioni gravi sul sindacato” proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento