La Fiorentina riporta in Italia un attaccante ex Milan: manca solo l’annuncio

Gennaio non ha portato solo nuove speranze per l’anno calcistico, ma anche l’accelerazione a tante trattative impostate dalle società, soprattutto quelle che, con i nuovi acquisti, devono risollevare le sorti della stagione. E’ il caso della ​Fiorentina. Il club viola, oltre ad aver cambiato allenatore, esonerando Vincenzo Montella e affidandosi a Giuseppe Iachini, si sta muovendo pesantemente sul mercato per consegnare al neo tecnico i rinforzi richiesti per allontanarsi dalle sabbie mobili… continua a leggere sul sito di riferimento