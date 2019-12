La Fiorentina sogna Piatek: l’ostacolo è il prezzo, ma ci sono tre alternative

​L’arrivo al Milan di Zlatan Ibrahimovic potrebbe innescare un effetto domino sul mercato delle punte. Un centravanti di peso come lo svedese andrà sicuramente a limitare il minutaggio dell’attuale 9 rossonero, Krzysztof Piatek. L’attaccante polacco potrebbe anche restare all’ombra di Ibra ma, di sicuro, non è più incedibile. Il giocatore ha già bocciato l’ipotesi di un ritorno al Genoa, ma sul polacco c’è da registrare anche il forte interesse della Fiorentina, come riporta La Gazzetta dello… continua a leggere sul sito di riferimento