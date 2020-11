La Florida si prepara all’arrivo dell’uragano Eta

AGI. – La Florida del Sud si prepara per un weekend piovoso con venti con forza di tempesta tropicale a partire da lunedì a causa dell’uragano Eta, attualmente classificato come depressione tropicale in America Centrale che si rafforzerà quando tornerà stanotte nelle acque dei Caraibi.

Come riportato dal National Hurricane Center (NHC) degli Stati Uniti, si prevede che lunedì Eta, ora con venti massimi sostenuti di 55 chilometri orari, si avvicinerà al sud della penisola della Florida come una tempesta tropicale, cioè con venti superiori a 63 km / h

Il governo della contea di Miami-Dade ha ricordato che la fine ufficiale della stagione degli uragani è il 30 novembre e ha suggerito alle famiglie di prendere precauzioni contro il possibile impatto del ciclone.

