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La Flotilla è salpata dalla Sicilia al grido di “Free Palestine”
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La Flotilla è salpata dalla Sicilia al grido di “Free Palestine”

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By Redazione-web

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Circa 60 le imbarcazioni, riattivato il tracker per seguire viaggio

Roma, 27 apr. (askanews) – Domenica 26 Aprile dal porto di Augusta, in Sicilia, le imbarcazioni italiane e spagnole della Global Sumud Flotilla hanno lasciato gli ormeggi per dirigersi verso Gaza al grido di “Free Palestine”.L’obiettivo – riferiscono i promotori, che dopo la missione di settembre 2025 hanno riattivato il loro tracker per seguire in tempo reale gli spostamenti delle circa 60 imbarcazioni a vela – è “sfidare l’assedio illegale, aprire un corridoio umanitario sicuro e costruire un fronte globale di azioni coordinate per spingere i governi ad imporre l’embargo e le sanzioni a Israele.Con la flotilla, con un ruolo di supporto tecnico, è partita anche la nave Arctic Sunrise di Greenpeace. Altre barche sono pronte a unirsi in Grecia e in Turchia.Sui canali social di Global Sumud Flotilla il video in cui le imbarcazioni cariche di aiuti lasciano il porto siciliano: “Siamo appena partiti dall’Italia e la nostra flotta si è ampliata”, scrivono gli organizzatori.Intanto la Commissione Ue, tramite la sua portavoce, “scoraggia” missioni simili: “Ne condividiamo obiettivi, ma mettono i partecipanti a rischio”. Gli attivisti della precedente missione umanitaria internazionale sono stati bloccati da Israele in acque internazionali, a circa 70 miglia dalle coste della Striscia di Gaza, trasferiti in carcere e a vario titolo espulsi o detenuti.

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