La Francia in trincea attende l’ondata “estramamente alta”

In Francia, che attende per la prossima settimana “un’ondata estremamente alta” di casi di Covid-19, la situazione sanitaria si sta rapidamente deteriorando e il governo a prorogare il confinamento fino al 15 aprile. Intanto il Paese è scosso dalla morte di Julie, appena 16enne, la più giovane vittima francese per il coronavirus.

E si susseguono dichiarazioni allarmiste di responsabili degli ospedali dell’Ile de France e del premier Edouard Philippe, in un clima di crescenti tensioni sociali per la morte di due lavoratori e la mancanza di protezioni adeguate. Nelle prossime 24-48 ore la capacità di accoglienza degli ospedali dell’hinterland parigino arriverà a saturazione,

