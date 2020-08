La Francia non esclude un nuovo lockdown dopo l’aumento dei casi

AGI – Il Covid-19 rallenta in Gran Bretagna, ma continua a crescere in Spagna e in Germania e preoccupa soprattutto in Francia, dove le autorità segnalano una “progressione esponenziale” del virus nelle zone metropolitane e il presidente, Emmanuel Macron, non esclude un nuovo lockdown.

L’Ungheria intanto ha annunciato una nuova chiusura dei confini, a partire dall’1 settembre: stop agli arrivi di cittadini stranieri, mentre per gli ungheresi di ritorno dall’estero è obbligatoria una quarantena di 14 giorni, per evitare la quale devono presentare due test dai risultati negativi.

In Francia nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 7.379 casi e 32 nuovi focolai.

