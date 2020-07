La Francia non vieterà il 5G di Huawei, ma incoraggerà a non usarlo

La Francia non vietera’ Huawei, ma incoraggerà gli operatori 5G ad evitarlo e chi lo usa ricevera’ autorizzazioni operative limitate a otto anni. Lo afferma l’agenzia nazionale francese per la sicurezza dei sistemi informatici (Anssi).

“Quello che posso dire è che non ci sarà un divieto totale. Incoraggiamo gli operatori che non usano Huawei a non farlo. Per coloro che già lo utilizzano, stiamo rilasciando permessi per un periodo compreso tra i tre e gli otto anni”, ha dichiarato in un’intervista Les Echos Guillaume Poupard, amministratore delegato di Anssi.

