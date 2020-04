La Francia riaprirà dall’11 maggio: gradualmente e per zone 

Dall’11 maggio la Francia volta pagina e prova a uscire dal tunnel del confinamento per il Covid-19: lo farà con molta cautela ma seguendo un percorso che il premier, Edouard Philippe, ha presentato in Parlamento.

Asili e scuole elementari potranno riaprire su base volontaria, per le superiori bisognerà attendere giugno; i negozi invece riapriranno già dall’11 maggio, ma non bar e ristoranti. L’autocertificazione servirà solo per i viaggi oltre i 100 chilometri da casa, gli over 65 anni saranno però sempre tenuti a limitare i contatti e gli spostamenti.

Gli assembramenti saranno concessi fino a un massimo di dieci persone e le cerimonie religiose non riprenderanno prima di giugno.

