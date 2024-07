la-francia-spaccata,-manifestazioni-pro-e-contro-la-vittoria-della-destra

A Parigi e in altre città cortei spontanei dopo il risultato del voto

Parigi, 1 lug. (askanews) – Il voto di domenica disegna una Francia spaccata come non mai, e anche per le strade di Parigi e di altre città la gente è scesa in piazza da un lato per festeggiare l’ascesa della destra e dall’altro per protestare contro il risultato che spaventa molti francesi. Nelle strade prevale la protesta, ma i seggi dicono che almeno un terzo dei francesi sono favorevoli a un cambiamento di vertice a favore di partiti di destra e di estrema destra.