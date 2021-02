La frase shock della figlia di Maradona: “Se mi uccidono cercando un anello che non ho, sono tutti complici”

Caro Diego quando smetteranno di parlare ancora di te? Un nuovo caso Maradona continua ad essere fonte di numerose polemiche. Il dolore, provocato dalla scomparsa della leggenda argentina, è molto intenso. Da un lato alcuni tifosi hanno ancora il volto rigato dalle lacrime; dall’altro, invece, all’interno della famiglia del Diez, è in atto una disputa per l’eredità tramandata. Un costoso anello, costituito da un diamante blu, rappresenta l’origine di questa nuova “lotta” familiare. Valutato circa 300 mila euro, non esiste, per il momento, nessuna traccia del diamante. Quest’ultimo era molto caro a Diego ed era stato indossato a partire dalle sessioni d’allenamento ai tempi del Gimnasia. L’oggetto prezioso è stato donato nel 2018 dal presidente della Dinamo Brest, in Bielorussia.

Maradona, scoppia una nuova polemica: disputa familiare in vista?

Al giorno d’oggi, però, questo anello è fonte di una diatriba familiare. Il gioiello pare si trovasse in una cassaforte, presente sotto il letto dove è deceduto il Diez. Per quanto concerne questa tematica, si è espresso Mario Baudry, avvocato dell’ultimogenito. Alle sue dichiarazioni, si è scagliata Giannina, attraverso la pubblicazione di tweet. “Se mi uccidono cercando un anello che non ho, sono tutti complici”. Un altro sgradevole episodio, non c’è pace per uno dei calciatore più forte di tutti i tempi.

