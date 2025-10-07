La gaffe di Giani: la Toscana confina con la Lombardia. Poi: ‘Ah la Lombardia non c’è? Sarebbe bello’

FIRENZE – Gaffe del presidente della Regione Toscana e candidato del campo largo alle elezioni del 12 e 13 ottobre, Eugenio Giani. Rispondendo a ‘Un giorno da pecora’ su Radio 1, a una domanda sui confini della Toscana il governatore aggiunge un territorio a quelli effettivamente contigui: “Confiniamo con la Liguria, poi con la Lombardia, l’Emilia-Romagna, scendiamo nelle Marche, dalle Marche all’Umbria e dall’Umbria al Lazio”.Alle perplessità dei conduttori Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, Giani replica: “La Lombardia non c’è?”. Dopo un attimo di indecisione, e assistito dai due conduttori, Giani fa poi chiarezza e spiega il motivo dell’improvvida addizione: “Perché l’aspirazione…”. E Giorgio Lauro completa la frase: “È di confinare con la Lombardia”. Sui social lo scivolone viene ripreso dal profilo regionale social di Fdi, che punzecchia: “Il presidente della Toscana amplia i confini regionali fino alla Lombardia. L’ambizione non manca, la geografia un po’ sì”.

