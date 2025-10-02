giovedì, 2 Ottobre , 25
la-gaffe-di-trump-fa-ridere-macron-e-rama,-battute-al-vertice
La gaffe di Trump fa ridere Macron e Rama, battute al vertice

La gaffe di Trump fa ridere Macron e Rama, battute al vertice

DALL'ITALIA E DAL MONDOLa gaffe di Trump fa ridere Macron e Rama, battute al vertice
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
L’ultima gaffe di Donald Trump oggetto di ilarità tra i leader europei che partecipano alla riunione della Comunità politica europea a Copenaghen. I video colgono la battuta detta dal premier albanese Edi Rama a favore di telecamera mentre scherzava con i presidenti di Francia e Azerbaigian, Emmanuel Macron e Ilham Aliyev. “Dovresti scusarti con noi, perché non ci hai fatto le congratulazioni per l’accordo di pace che il presidente Trump ha concluso tra Albania e Azerbaigian”, ha detto Rama a Macron, facendo scoppiare Aliyev in una risata fragorosa. “Mi dispiace per questo”, ha risposto scherzando Macron. 

 

 

Trump ha più volte confuso Armenia e Albania parlando dei suoi tentativi di risolvere le storiche tensioni tra Armenia e Azerbaigian. Di recente ha detto nel corso di un’apparizione a Fox News di aver “risolto guerre che erano irrisolvibili: Azerbaigian e Albania, andava avanti da tantissimi anni, ho avuto i primi ministri e i presidenti nel mio ufficio”. Il riferimento era all’accordo raggiunto ad agosto tra Yerevan e Baku, mediato dallo stesso Trump e firmato ad agosto alla Casa Bianca, in cui i leader dei due Paesi si sono impegnati a porre fine a decenni di conflitti e rafforzare i legami con Washington. In un’altra occasione, una conferenza stampa congiunta con il premier britannico Keir Starmer, Trump aveva detto: “Abbiamo sistemato l’Aber-baijan e l’Albania”, storpiando un nome ed equivocando l’altro. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.