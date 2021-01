La Germania acquista 200 mila dosi del mix di anticorpi dato a Trump

AGI – AGI – La Germania ha acquistato 200mila dosi del cocktail sperimentale di anticorpi che fu usato per curare l’ex presidente americano, Donald Trump. L’annuncio del ministro della Salute, Jens Spahn, arriva mentre anche in Italia e in Europa crescono le pressioni per la rapida approvazione di nuovi farmaci quali gli anticorpi monoclonali, in grado di curare in fase precoce chi contrare il virus, soprattutto se soggetto a rischio.

“Il governo tedesco ha comprato 200mila dosi per 400 milioni di euro”, ha dichiarato Spahn a Bild am Sonntag. Un costo di 2mila euro a dose. La cosiddetta cura con anticorpi monoclonali verrà messa a disposizione di ospedali universitari tedeschi nelle prossime settimane,

