La Germania ha fermato i viaggiatori da Regno Unito, Brasile e Sudafrica

AGI. – Il governo tedesco ha deciso di bloccare l’ingresso nel Paese a viaggiatori provenienti da Regno Unito, Irlanda, Portogallo, Brasile e Sudafrica nel tentativo di contenere la diffusione di varianti del Covid altamente contagiose.

La misura, in vigore da domani fino almeno al 17 febbraio, prevede eccezioni solo per chi ha la residenza e chi è in transito, così come per le merci e i viaggi per necessità mediche.

“Oltre alle regole esistenti su tamponi e quarantene, sarà imposta una limitazione temporanea sui viaggiatori provenienti da Paesi designati come regioni con varianti” di coronavirus.

