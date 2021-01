La Germania pensa a limitare i viaggi per contrastare la pandemia

AGI – La Germania potrebbe imporre a breve limitazioni di viaggio e maggiori controlli alle frontiere allo scopo di contrastare l’eventuale diffusione di nuove varianti del coronavirus. Come confermato dalla portavoce dell’esecutivo, Ulrike Demmer, il tema è stato discusso dal governo tedesco: in particolare, il ministro dell’Interno, Horst Seehofer, ha presentato una serie di proposte in merito.

Ancora non vi sarebbero piani concreti, si afferma a Berlino: anche perché, ha spiegato Demmer, l’esecutivo guidato da Angela Merkel “intende aspettare le decisioni che saranno prese a Bruxelles sulle misure di contenimento del virus”. Il che, ha aggiunto ancora la portavoce,

