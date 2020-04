La Germania sceglie di utilizzare il sistema di tracciamento di Apple e Google

Sabato, vi abbiamo riferito che Germania e Francia erano in disaccordo con Apple e Google per quanto riguarda i meccanismi di sicurezza e l’archiviazione dei dati nel framework a livello di sistema multipiattaforma dei due giganti tecnologici per la traccia dei contatti. Due giorni dopo, sembra che i funzionari del governo bavarese abbiano cambiato idea.

Secondo il rapporto, la soluzione originale della Germania, uno standard centralizzato chiamato tracciamento di prossimità paneuropeo di preservazione della privacy (PEPP-PT), è stata fortemente criticata a causa della sorveglianza che avrebbe causato e di alcuni problemi con la metodologia del sistema.

