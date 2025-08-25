lunedì, 25 Agosto , 25
La giornalista Katerina Gordeeva racconta la guerra tra Mosca e Kiev

La giornalista Katerina Gordeeva racconta la guerra tra Mosca e Kiev

La giornalista Katerina Gordeeva racconta la guerra tra Mosca e Kiev
Al Meeting con Oltre la soglia del dolore. 24 voci ucraine e russe

Rimini, 25 ago. (askanews) – Giornalista, documentarista, blogger e scrittrice russa Katerina Gordeeva è al Meeting di Rimini per parlare del suo impegno per raccontare il conflitto tra Mosca e Kiev. Dall’invasione russa dell’Ucraina, ha viaggiato tra centri profughi, ha dialogato con rifugiati, dissidenti e volontari, raccogliendo testimonianze nel libro Oltre la soglia del dolore. 24 voci ucraine e russe: “Putin ha cominciato la guerra, non ha colpito solo l’Ucraina ma anche la Russia, le vittime sono sia russe che ucraine”.

