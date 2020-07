La giornata decisiva per Autostrade. In cui forse non si deciderà nulla

La giornata più calda per il futuro della concessione della rete autostradale ad Aspi si consuma tra un consiglio di amministrazione della società in mattinata e un Consiglio dei ministri in tarda serata.

Quella a Palazzo Chigi doveva essere una informativa in Cdm in mattinata, in modo che “tutti i ministri potessero essere a conoscenza del dossier”. Ma qualcosa è ancora da mettere a punto nella linea comune del governo, se è vero che è stato necessario uno slittamneto di 11 ore.

Il rischio che il governo possa spaccarsi (sia in Cdm che in Parlamento) è dietro l’angolo anche se la decisione finale non arriverà oggi.

