Week end intenso per la GLS Napoli Lions paralimpica che sabato 20 e domenica 21 maggio sarà impegnata nel girone Sud di ritorno del campionato serie A di pallanuoto che si terrà a Napoli presso la piscina Scandone ed il Pala Trincone di Monteruscello.

Terminato il girone di andata a punteggio pieno, i nostri ragazzi vorranno cercare di chiudere al meglio questa fase per proiettarsi alla final six che anche quest’anno si disputerà a Napoli, avendo la FINP concesso la organizzazione dell’evento alla Waterpolo Lions.

“Nonostante i numerosi impegni abbiamo dato il massimo per dare continuità agli allenamenti e arrivare, così, a giocarci il girone di ritorno con una buona preparazione, ma soprattutto una giusta carica mentale“, questo il commento del coach Andrea Scotti Galletta.

“La formula adottata dalla FINP, nella persona di Mario Giugliano, consente di giocare più partite e questo aiuta gli atleti ad affrontare il minutaggio in vasca, indispensabile in una disciplina come la pallanuoto dove hai veramente poco tempo per riposarti “.

L’organizzazione del girone di ritorno è affidato alla FINP Campania ed è motivo di orgoglio per il movimento paralimpico campano.

“Vittorio Abete, il delegato regionale FINP, ha fatto un ottimo lavoro in termini organizzativi e di ospitalità per rendere piacevole il soggiorno delle squadre. Noi, come società, abbiamo l’onore di organizzare anche quest’anno la fase finale e faremo del nostro meglio per bissare il successo dello scorso anno e, perché no, alzando la coppa di campioni d’Italia per la seconda volta”.

L’articolo La Gls Napoli Lions paralimpica pronta per il girone di ritorno proviene da Notiziedì.

