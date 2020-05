La Gran Bretagna affronta la peggiore recessione da un secolo

La Gran Bretagna, per l’impatto del Coronavirus, subirà la peggiore recessione da un secolo a questa parte. E’ questo il quadro che emerge dal rapporto della Banca d’Inghilterra, secondo cui il Pil del Regno Unito nel primo trimestre si ridurrà del 3% e nel secondo trimestre affonderà del 25%.

In pratica la Boe stima per che nei primi sei mesi dell’anno l’economia britannica crollerà del 30%, per poi riprendersi e terminare il 2020 con una mega-contrazione del 14%.

Tuttavia la Boe prevede anche che, grazie all’allentamento dei lockdown, questa precipitosa discesa del Pil sarà temporanea e sarà seguita da una rapida ripresa del 15% nel 2021.

