Svolta a Londra su Huawei: il governo britannico ha ordinato alle società di telecomunicazioni di interrompere l’acquisto di tecnologia ed equipaggiamenti dal colosso cinese Huawei per la rete 5G a partire dal 31 dicembre e di sbarazzarsi di ogni sua fornitura entro il 2027. Lo ha annunciato in Parlamento il ministro per il Digitale, Oliver Dowden, dopo gli incontri del premier Boris Johnson con il Consiglio di Sicurezza nazionale e il gabinetto dei ministri.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo La Gran Bretagna ha escluso Huawei dalla rete 5G proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento