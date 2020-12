AGI – L’ordine dei medici di Roma ha aperto un’inchiesta nei confronti di 13 suoi iscritti che sono stati segnalati per aver espresso pubblicamente contrarietà nei confronti dei vaccini. Dieci di loro avrebbero manifestato in diverse modalità, compresa quella dei social media, la propria convinzione che i vaccini non servono.

Si tratta di episodi relativi al 2018-2019, quindi non per quanto riguarda il vaccino anti Covid-19, ma le altre vaccinazioni. Gli ultimi tre, invece, avrebbero espresso la propria contrarietà relativamente al vaccino anti Covid, quindi nel corso del 2020.

“Abbiamo fatto delle domande precise a questi medici nostri iscritti e stiamo aspettando le risposte”,

L’articolo La grana dei medici ‘no vax’. Inchiesta dell’Ordine di Roma su 13 iscritti proviene da Notiziedi.

