La grande festa Ducati in piazza a Bologna con Bagnaia e J-Ax

BOLOGNA- Arriveranno in tantissimi a Bologna per festeggiare il doppio trionfo Ducati in MotoGp e Superbike. Molti in moto, tanto che il Comune e l’azienda di Borgo Panigale stanno ragionando sulla possibilità di stabilire un punto di accoglienza per le moto dei ducatisti in piazza VIII Agosto.

“CAMPIONI IN PIAZZA” IL 15 DICEMBRE

La festa del 15 dicembre (si comincia alle 20) è invece nella piazza principale del capoluogo emiliano, piazza Maggiore. Sul palco di “Campioni in piazza”, riedizione dell’evento già organizzato nel 2007, ci saranno le moto vincitrici di questa stagione e soprattutto i due campioni del mondo Pecco Bagnaia e Alvaro Bautista. Condotto da Barbara Pedrotti e Guido Meda, lo spettacolo vedrà gli interventi di Giuseppe Giacobazzi e Luca Ward, mentre Federico Poggipollini, chitarrista di Ligabue, suonerà in elettrico l’inno di Mameli. Poi sarà di scena J-Ax, il rapper pronto al ritorno a San Remo con gli Articolo 31. Infine, alle 22.30, fuochi d’artificio. Non mancherà dal palco una “sorpresa per i ducatisti”.

TOP-DUCATISTI IN ARRIVO ANCHE DALL’ESTERO

“Arriveranno molte persone anche da fuori città, ci aspettiamo che i nostri club siano qua per questo momento straordinario. Abbiamo invitato anche top-ducatisti che vengono dall’estero”, informa l’ad di Ducati Claudio Dominicali presentando l’evento questa mattina accanto al sindaco Matteo Lepore. Sul numero dei partecipanti, precisa Lepore, che si riserva di comunicare indicazioni più dettagliate più a ridosso della serata, “stiamo discutendo con la questura”. Di sicuro Bologna vuole essere la scenografia per le vittorie Ducati. “E’ una grande occasione per festeggiare la Ducati e i campioni che hanno vinto questi due titoli”, dice Lepore. Bologna, sottolinea il sindaco, “è orgogliosa”. “Per un bolognese- aggiunge Domenicali- festeggiare questa grande impresa in piazza Maggiore e’ particolarmente emozionante. Ci piace l’idea di festeggiare i nostri campioni tutti insieme, siamo orgogliosi per quello che abbiamo fatto ma tanti condividono questo orgoglio. E’ il risultato di una azienda ma anche di un sistema”.

DOMENICALI: FARE MEGLIO DEL 2022? IMPOSSIBILE

Fare meglio nel 2023 “e’ impossibile, ma si può avvicinarsi o addirittura replicare”, dice Domenicali, alla luce del doppio trionfo della ‘rossa’ in questa stagione. In ogni caso, aggiunge, “partiamo per

ripeterci”, anche se “sarà molto difficile”. Domenicali ha anche rivelato l’indecisione del neo-campione del mondo della MotoGp Pecco Bagnaia sul numero di gara da dipingere sulla carena nella nuova stagione. “Il numero uno è sempre bello, perchè segna che quella moto è campione del mondo”. Dall’altro lato “è una scelta completamente libera del pilota. Pecco ci sta ancora pensando, è in qualche modo combattuto perchè è molto affezionato al suo 63. Chissà, magari potrebbe anche inventarsi coi suoi grafici qualcosa di strada. Noi saremmo contenti comunque”.

