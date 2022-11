“La grande tribù” in scena al Teatro Mascheranova

Si terrà domani, sabato 12 novembre, alle ore 20.30 ed in replica domenica 13 novembre, alle ore 19, il secondo appuntamento della rassegna teatrale “Imperfetta forma” organizzata dall’Associazione Mascheranova e Foroscenica, presso il Teatro Mascheranova di Pontecagnano/Faiano. Secondo appuntamento che vedrà come protagonisti Mariano Coletti e Gennaro Maresca, che porteranno in scena “La grande tribù”, prodotto dal Nuovo Teatro Sanità.

Oggi più che mai la voce di Pasolini è forte e vivida. Pasolini poeta, Pasolini scrittore, Pasolini scrittore e regista, crudo e crudele narratore di tempi e immagini borghesi, sinistramente decadenti, fasciste, immagini italiane ed europee.

Pasolini racconta ancora oggi e la sua voce è piena e instancabile. Vogliamo prestare l’orecchio, rendere viva la memoria con un’azione concreta, rivoluzionaria, identitaria: rendere Pasolini un incontro tra esseri umani, rendere Pasolini una lingua della scena e cercare di decodificarla, almeno imparandone i suoni.

La grande tribù è l’appellativo che il poeta usò per descrivere il popolo napoletano, gli uomini che hanno deciso di non cambiare, di mantenere integra, con innocente inconsapevolezza, la propria identità culturale, linguistica, sessuale e spirituale.

Lettere luterane è la materia d’ispirazione del testo, in particolare nella raccolta di articoli pubblicati dal settimanale Il Mondo e dedicati a “Gennariello”, il giovane e scapricciato ragazzo partenopeo con il quale Pasolini immagina un dialogo, un confronto, realizzando un trattato pedagogico di estrema potenza lirica, concreto, aperto, bilaterale.

I fari si accendono su questa grande tribù e sui suoi innumerevoli Gennariello, in scena un giovane attore e un film-maker in cerca di storie da raccontare. Un provino che si trasformerà in un dialogo incalzante e senza esclusioni di colpi, sullo sfondo di una Napoli fatiscente, squallida, incorniciata da solitudine e borghesia dilaganti ma ricca di vita e di umanità, tutto sviscerato sulle tavole del palcoscenico, una condivisione tra uomini che, nel dialogo, possono rompono barriere, creare ponti, capirsi, conoscersi, accertarsi. I primi termini della lingua Pasolini.

I biglietti, per assistere allo spettacolo, si potranno acquistare presso il botteghino del Teatro Mascheranova, tutti i giorni di spettacolo a partire da un’ora prima della rappresentazione. Costo € 12,00, ridotto studenti € 8,00. Per info e prenotazioni: Botteghino: 340 835 4657 | 331 228 8792

L’articolo “La grande tribù” in scena al Teatro Mascheranova proviene da Notiziedì.

continua a leggere sul sito di riferimento